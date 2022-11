Caminhão carregado de combustível tomba, pega fogo e chamas atingem hotel na Serra Catarinense

Um caminhão, carregado de gasolina e diesel, tombou na BR-307, em Lages, na Serra de Santa Catarina, próximo à divisa do Rio Grande do Sul. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Auto Pista foram acionadas para atender o acidente durante a tarde da última quinta-feira (10). Conforme a guarnição, ninguém ficou gravemente ferido.

Por volta das 15h40, o COBOM (Corpo de Bombeiros Militar), do 5º BBM (Batalhão de Bombeiros Militar), se direcionou para atender uma ocorrência de tombamento, onde a carga do veículo transbordou e atingiu uma edificação comercial, na beira da estrada, próximo ao município de Lages.

Foram acionados o ABTR 105 e ABTR 106 para realizar o combate às chamas. A guarnição do Corpo de Bombeiro de Vacaria também se apresentou no local para auxiliar no controle do fogo.

Por conta do derramamento de combustível, o incêndio acabou atingindo as instalações físicas da Pousada Perozzo, próximo ao local do acidente. A edificação de 300 m² foi totalmente acometida pelas chamas. Além do edifício, 1000 m² de vegetação foram danificados em razão das chamas.

Por meio das redes sociais, a Pousada Perozzo informou que “foram apenas danos materiais e que todos passam bem”.

Conforme o boletim da guarnição, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água, além de LGE (Líquido Gerador de Espuma). Ninguém ficou gravemente ferido, apenas o condutor do caminhão que foi conduzindo ao HNSP, consciente, mas com escoriações.

Com informações: 5º BPM/Divulgação

