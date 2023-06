Motociclista morre em grave acidente com ônibus em Urubici na Serra Catarinense

Um motociclista morreu após um grave acidente envolvendo um ônibus na noite desta última quarta-feira, dia 31, em Urubici, na Serra Catarinense. A Guarnição Policial Rodoviária do 10º Grupo PMRv de Painel/SC, foi acionada e se deslocou para a SC 370, no KM 77,750 para atender a ocorrência, por volta das 19h10min.

Segundo a guarnição, o motorista, de 43 anos, do ônibus Mercedes-Benz/Mpolo Torino GVU, com placas de Urubici, não apresentava lesões e não apresentou sinal de embriaguez no teste de etilômetro. O condutor, de 32 anos, da moto Honda/XRE 300, com placas de Boa Esperança do Sul/SP, apresentava ferimentos graves, sendo socorrido e conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital São José de Urubici.

Diante do fatos presenciados e informações passadas por testemunhas, o acidente aconteceu devido à imprudência de um dos motoristas em testar realizar uma ultrapassagem em local não permitida pela sinalização viária. A PMRv se deslocou ao hospital com a finalidade de procurar informações sobre o motociclista, sendo confirmada sua morte durante o atendimento, devido à gravidade dos ferimentos.

Posteriormente, foi confeccionado o boletim de ocorrência e tomadas todas as providencias cabíveis pela PMRv.

Com informações do TNSul