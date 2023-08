“Universidade em Lages é testemunha de um Poderoso Temporal: Porta de vidro não resiste à força da Natureza”

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento que uma porta de vidro da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), do campus de Lages, quebra durante o forte temporal que atingiu a cidade nesta quinta-feira (24).

De acordo com a assessoria da universidade, o incidente ocorreu no hall de entrada do prédio do curso de Agronomia. Apesar do susto, ninguém se feriu e a unidade contabiliza apenas danos materiais.

Ainda segundo a assessoria, foram registrados alguns danos pontuais, incluindo a queda de uma árvore, danos em algumas partes dos telhados de prédios do campus e danos parciais no telhado da fábrica de ração, que também resultou em perdas pequenas.

Na região da Serra Catarinense, as cidades que registraram o temporal, por enquanto, são: Lages, São Joaquim, Capão Alto, Urupema e Bom Jardim da Serra. A Defesa Civil havia emitido um boletim de alerta vermelho para tempestade severa na região, com a possibilidade de raios, rajadas de vento, granizo e riscos de enxurradas.