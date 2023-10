Morador da Palmeira na Serra Catarinense morre afogado ao tentar passar por alagamento de carro no interior do município

Na tarde deste sábado (07), o corpo de um jovem foi localizado no interior de um carro boiando em Palmeira, na Serra catarinense. O carro foi encontrado no bairro Mato Escuro, no interior do município, após a chuva intensa que atinge a região.

Neste sábado (07), um morador de Palmeira (SC) morreu afogado ao tentar atravessar um alagamento na localidade de Mato Escuro. Rodrigo Farias estava em uma Hilux e chegou a pedir socorro, foi encontrado no carro boiando, porém quando o socorro fez o resgate o mesmo já estava sem vida.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Palmeira, a Caçamba e a Defesa Civil se deslocaram até o local para isolar a área e encontraram o carro boiando. os profissionais conseguiram resgatar o carro, contudo, o homem já estava sem vida.



“Ele estava na praça, foi para o Mato Escuro e depois tentou voltar, acredito que pensou que a camioneta passava por ser grande”. Conta uma conhecida do rapaz.

O Raoaz era jovem, trabalhador e conhecido da comunidade, deixamos aqui nossos sentimentos aos familiares e um alerta: não tente passar por alagos sozinho, chame a Defesa Civil da sua cidade.