Rodovias interditadas em SC

SC-390 – Serra do Rio do Rastro – interditada;

SC-390, Lauro Müller: deslizamento de encosta no km 413,55 – trânsito interditado;

SC-114, São Joaquim: deslizamento de encosta no km 276,6 – trânsito em meia-pista;

SC-110, Lontras: alagamento no km 200 – trânsito interditado;

SC-447, Indaial: alagamento no km 198 – trânsito parcialmente interditado;

SC-150, Lacerdópolis: deslizamento de encosta/terra na pista no km 96,1 – trânsito parcialmente interditado;

SC-114, Taió: erosão no km 121,365 – trânsito parcialmente interditado

SC-355, Jaborá: erosão na Linha São Miguel no km 151,61: trânsito interditado

SC-110, Urubici: deslizamento de encosta no km 398,8: trânsito interditado

SC-453, Ibicaré: alagamento no km 59,8: trânsito interditado

SC-110, Aurora: alagamento no km 358: trânsito interditado

SC-135, Ibiam: alagamento no km 157: trânsito fluindo em meia-pista

SC-114, Salete: erosão/deslizamento de encosta no KM 113,456: trânsito em meia-pista

SC-A470a, Mirim Doce: ponte de acesso ao município caiu no km 3,565: trânsito interditado

SC-A470a, Pouso Redondo: deslizamento de encosta no km 11: trânsito parcialmente interditado

SC-401, Florianópolis: alagamento – KM 4,2 – trânsito em meia-pista