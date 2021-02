Susto: Cobra Venenosa é capturada dentro de loja de eletrodomésticos em SC

“O veneno pode levar a morte uma pessoa adulta em poucas horas”, informou a corporação.

Cobra coral foi encontrada por funcionária perto de televisores em estabelecimento no Centro de Gaspar. Bombeiros explicam como evitar acidentes e o que fazer em caso de picada.

Uma cobra coral foi encontrada dentro de uma loja de eletrodomésticos nesta segunda-feira (1º) em Gaspar, no Vale do Itajaí. O animal foi achado por uma funcionária quando abria o estabelecimento comercial, por volta das 9h. Ela estava perto dos equipamentos de TV e os bombeiros foram acionados para captura.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, a cobra que invadiu a loja tem cerca de 30 centímetros e foi considerada pelos agentes como de “pequeno porte”. Mesmo assim, os bombeiros alertaram para o perigo da espécie.

Ninguém no estabelecimento ficou ferido. A cobra foi capturada pelos bombeiros e solta em uma área de mata mais distante do Centro. Não foi relevado como o animal teria entrado no local.

Cobra foi capturada e depois solta em bioma adequado, segundo os bombeiros — Foto: Bombeiros de Gaspar/Divulgação

Veja algumas dicas de prevenção do Corpo de Bombeiros

Medidas preventivas

Evite o acúmulo de lixo e entulho

Mantenha jardins e terrenos baldios limpos

Apare o gramado e recolha folhas caídas

Coloque lixo em sacos plásticos e feche-o corretamente

Vede aberturas da casa podem facilitar o acesso dos animais, como soleiras de portas e ralos

Examine roupas, calçados, toalhas e roupas de cama antes de usá-las

Evite andar descalço

Use luvas de proteção ao trabalhar com materiais estocados

Primeiros Socorros

Lave o local com água e sabão

Mantenha a vítima em repouso absoluto (não a faça caminhar, correr, etc)

Remova anéis, pulseiras, braceletes e outros adornos

Se a vítima estiver consciente, ofereça água para ela beber

Eleve o local afetado

Se possível, leve o animal para identificação (mesmo morto)

Assim que possível ligue para o Centro de Informações Toxicológicas

Leve a vítima ao pronto-socorro imediatamente

Não faça

Não amarre o membro ou faça torniquete

Não corte o local da picada

Não chupe o local da picada

Não coloque substâncias no local da picada

Com informações G1