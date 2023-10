Estado de Emergência: Rio Canoas, na SerraCatarinense, chega aos 8,08 metros

Setenta e uma famílias já foram retiradas de suas casas em Otacílio Costa, na região serrana de Santa Catarina. Duas ruas do perímetro urbano estão interditadas, uma no bairro Targino e a outra no bairro Pinheiros.

O nível do Rio Canoas chegou 8,08 metros, considerado Estado de Emergência, e subindo 0,2cm/h. Choveu muito nas últimas horas, e permanece a chuva caindo em grande quantidade nesta manhã de quinta.

Divulgação

A preocupação está em Bocaina do Sul, onde o nível do rio ainda não para de subir, e, com às chuvas das das últimas horas, a situação tende a piorar. Em Bocaina do Sul o Rio Canoas está com 10,91 metros, em Estado de Emergência.

Com informações: SCC10