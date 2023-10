Na madrugada desta quinta-feira (12), um ônibus que transportava trabalhadores de um frigorífico tombou na SC-283, em Chapecó. Conforme a Polícia Militar Rovodiária, nove pessoas estavam no veículo, com placas de Seara, no momento do acidente.

De todos os passageiros sete ficaram feridos levemente. O tombamento ocorreu por volta da 1h, quando os trabalhadores retornavam do serviço. Ainda segundo a PMRv, a chuva e a neblina podem ter favorecido para o acidente.

Com informações: SCC10