Ação conjunta viabiliza transporte de órgãos de Serra Catarinense para Curitiba

Uma operação mobilizou vários agentes públicos para o transporte de órgãos de Lages, na Serra Catarinense, para Curitiba, no Paraná, na manhã desta terça-feira (19). A ação iniciou no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres (HSNP) e contou com escolta da Polícia Militar.

Segundo a PM, os órgãos foram doados por uma pessoa que faleceu no HSNP. A equipe médica do hospital preparou os órgãos para o transporte e, em seguida, a Polícia Militar assumiu a escolta.

Ao chegar ao destino, a equipe responsável pelo translado aéreo estava aguardando e deu início aos procedimentos para que os órgãos fossem encaminhados a um hospital de Curitiba.

A ação da Polícia Militar foi essencial para que os órgãos chegassem ao destino com maior rapidez e agilidade. Os órgãos serão utilizados para transplantes, que podem salvar a vida de pacientes que aguardam por esse tipo de procedimento.