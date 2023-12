Idoso morre e ao menos 12 ficam feridos em ataque de abelhas em casa de repouso

Um idoso morreu após ser atacado por abelhas em uma casa de repouso em Vespasiano (MG). Ao menos outras 12 pessoas ficaram feridas com o ataque do enxame. A vítima fatal tinha 74 anos e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Os idosos que foram encaminhados para a unidade básica de saúde foram atendidos e, depois, liberados. Outros foram para uma unidade de pronto atendimento e ficaram em observação por 12 horas.

Um morador filmou o Corpo de Bombeiros tentando reanimar o idoso, na porta da casa de repouso. Os internos estavam no banho de sol, durante a manhã, quando o ataque ocorreu.

Segundo vizinhos, as abelhas foram para a rua, atacando os idosos. Vizinhos abriram as portas para tentar acolher as vítimas durante a correria.

Outras 19 pessoas que não sofreram ferimentos, serão transferidos da casa por segurança. A casa de repouso fica em uma região de mata e foi fundada por uma pastora.