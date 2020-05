Motoqueiro sofre fratura exposta ao cair na SC-390 em Bom Jardim da Serra

A Polícia Rodoviária do Mirante da Serra do Rio do Rastro foi acionada por por volta das 13h00 deste último domingo (24), para atender a um acidente na rodovia SC-390, Km 380,200, no município de Bom Jardim da Serra.

Segundo informações, um motoqueiro de 24 anos à bordo de uma Honda Broz, com placas de Araquari, acabou saindo da pista e se cochou contra um guard-rail, sofrendo uma fratura exposta em membro inferior esquerdo.

Ele foi atendido pela Polícia Rodoviária e Corpo de Bombeiros.



Com informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra