Acidente com Colisão frontal entre Kombi e caminhão na Serra do Rio do Rastro

Incidente envolve Kombi e Caminhão na Serra do Rio do Rastro.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atendeu um acidente de trânsito com vítima (tipo colisão frontal)na Rodovia SC-390, km 408,00 município de Lauro Müller (Descida da Serra do Rio do Rastro). O acidente ocorreu por volta das 11h00min do dia 11/07/2021. Trata-se de uma colisão frontal envolvendo o veículo VW/KOMBI emplacado no município de Forquilhinha, o qual era conduzido por um masculino de 23 anos, e o caminhão VW/10.160 DRC 4X2 emplacado em Criciúma, o qual era conduzido por um masculino de 44 anos. Segundo informações o acidente ocorreu devido ao condutor da Kombi ter invadido a contramão de direção.O condutor do veículo VW/KOMBI sofreu lesões leves, e a passageira de 43 anos que estava com ele sofreu lesões graves na região da bacia. O condutor do caminhão nada sofreu.

Ambos os condutores não apresentavam sinais de embriaguez, não sendo possível a realização do teste do etilômetro em razão de já estarem sendo submetidos ao atendimento pela equipe do Corpo de bombeiros de Bom Jardim da Serra e conduzidos ao Hospital de Lauro Müller.

Fonte: 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel/Palmeira/Bom Jardim da Serra.