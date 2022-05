Serra do Rio do Rastro finalmente liberada após fortes chuvas

Após múltiplos esforços da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina e da Polícia Rodoviária Estadual, a Serra do Rio do Rastro foi finalmente liberada na tarde desta quinta (05) com o trânsito fluindo normalmente em ambos os sentidos.

Foi muitas horas de trabalho para fazer a limpezas de barreiras e detritos que caíram durante as fortes chuvas dos últimos dias para fazer com que o trânsito da estrada mais espetacular do mundo fosse finalmente liberado.

🚔Guarnição PMRv

Policiamento Rodoviário

⏳Atualização em 05/05/22 as 16h40min

➡️Rod SC 390

Serra do Rio do Rastro🏔️

Tráfego Liberado.