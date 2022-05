Situção atualizada das pontes no Rio Pelotas em São Joaquim

A imprensa e Defesa Civil, como o apoio da CIDASC de São Joaquim seguem monitorando a situação de trafegabilidade das principais pontes de acesso ao Rio Grande do Sul através do Rio Pelotas e, até o final da tarde desta quinta (05) todas elas estavam encobertas pelo alto volume das águas.

Nas Goiabeiras a aguá baixou um pouco o nível em relação à estrada, mesmo assim não é possível ainda avistar a ponte ou o que tenha sobrado dela.

No São João do Pelotas a situação é a mesma, por ser um pouco mais distante recebe ainda mais fluxo de água deixando as pontes completamente submersas entre os municípios de São Joaquim e Bom Jesus.

Já no Luizinho as águas do Rio Pelotas também cruzam por cima da ponte que da acesso entre as cidades de São Joaquim e São José dos Ausentes.

Não existe a possibilidade de passagem de veículos em nenhuma delas e o trânsito segue interditado nos dois sentidos. Nesa sexta uma nova vistoria será feita nas pontes para definir as condições de trafegabilidade.