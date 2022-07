Veículo fica sem freio e se envolve em acidente na Serra do Rio do Rastro

Motorista do carro de Fraiburgo (SC) ficou sem freios e deslizou sobre a via, colidindo no veículo de Içara.

Um Ford Ka de Içara se envolveu em um acidente com um GM Prisma de Fraiburgo na Serra do Rio do Rastro, SC-390, na tarde desta quinta-feira, 14, por volta das 16h, no quilômetro 409,750.

Segundo o relato dos envolvidos à Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Prisma, de 46 anos, sentiu que ficou sem freios e ao retornar na curva, deslizou sobre a pista e acabou colidindo no Ford Ka, que estava sendo conduzido em direção à Bom Jardim da Serra por um homem de 56 anos.

Os dois fizeram o teste do bafômetro. Nenhum dos envolvidos estava com percentual acima de 0,00mg/L no organismo. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Com informações do TNSul