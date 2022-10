A imponente Serra do Rio do Rastro fica mais atrativa ainda com nova iluminação de Led

Conhecida por ser um dos cartões postais mais famosos do estado de Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro vem passando por diversas e significativas mudanças em sua estrutura e uma delas é a instalação e substituição das luminárias de sódio por luminárias de LED. O intuito deste projeto é melhorar a segurança, a valorização desse patrimônio do estado e melhorar a visibilidade para quem for passar pela Serra do Rio do Rastro.

A ESBLIGHT teve o privilégio de poder participar desse importante projeto para o estado de Santa Catarina.

A primeira etapa da obra de recuperação da iluminação da Serra do Rio do Rastro teve início no dia 26 de setembro onde cerca de 60 luminárias foram instaladas para testes, entre os municípios de Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense. Depois desta fase, as luminárias do mirante e do posto da Polícia Militar Rodoviária também serão substituídas. Segundo o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade em exercício, Alexandre Martins “É uma obra com muitas particularidades, acabamos tendo que adiar o prazo por conta das frequentes chuvas e da limitação de dias. Nos finais de semana e nos feriados não era possível trabalhar no trecho, por exemplo, por causa do intenso movimento de turistas. Ainda assim estamos na reta final”.

Toda a fiação da obra é subterrânea e as novas luminárias de LED estão sendo fornecidas pela empresa ESBLIGHT localizada em Erechim-RS que também está realizando o trabalho de substituição e instalação das luminárias. A potência utilizada é diversificada de acordo com a necessidade pretendida, de 150W. Ao total serão mais de 253 pontos substituídos até o mês de novembro.

A ESB é uma indústria de desenvolvimento, fabricação e venda de luminárias LED de alta performance, atendendo aos mais altos requisitos de qualidade com o melhor custo benefício nos setores público, industrial e esportivo. Está no mercado há 11 anos, com unidades localizadas em Erechim-RS, Manaus- AM e Jundiaí-SP.

Por: Assessoria de Comunicação