Caminhão invade a contramão e provoca acidente na Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para atender a um acidente de trânsito na Rodovia SC-390, KM 408,500 no município de Lauro Müller. A colisão envolveu um caminhão Ford/Cargo de Jacinto Machado, sendo conduzido por um homem de 52 anos e um automóvel Ford/Verona com emplacamento de Porto Alegre/RS, dirigido também por outro masculino. O fato foi registrado por volta das 9h30min desta quarta-feira, 16.

Conforme apurado, o acidente ocorreu quando o motorista do caminhão, ao contornar a curva, invadiu a contramão de direção, colidindo com o automóvel. Nenhum dos condutores se feriu durante a ocorrência, sendo também realizado o teste do etilômetro pelos militares, sendo constatando que ambos estavam possibilitados para dirigir.

Via TNSul