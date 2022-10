Colisão frontal registrada na Serra do Rio do Rastro

Uma colisão frontal foi registrada na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller, na dessa sexta-feira, dia 14, por volta das 19h30. O acidente envolveu um veículos VW/MPolo Senior, conduzido por um homem de 50 anos, e um veículo Ford/Fiesta Trail 1.6, conduzido por um homem de 44 anos, que se chocaram na SC-390. A colisão não deixou ningém ferido, houve apenas danos materiais.

No momento da colisão as condições de tempo eram de chuva com nevoeiro. O teste de etilômetro foi feito com os condutores com resultado de 0, 00mg/l, em ambos.