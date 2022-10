Segunda barreira cai no mesmo dia e local na Serra do Rio do Rastro e atinge carro

No fim da tarde desta quarta-feira (19), um novo deslizamento de terra foi registrado na Serra do Rio do Rastro, os segundo do dia. Desde as primeira horas da manhã, equipes da SIE e da PMRv trabalham na desobstrução da SC-390 (entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra) e a via chegou a ser liberada em meia pista.

A obra de limpeza e desobistrução do caminho estava quase terminando quando aconteceu a segunda queda que acabou atingindo um veículo que transitava no local. Ninguém ficou ferido, mas houve danos materiais e a via voltou a ser fechada.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade pausou as obras emergenciais na Serra do Corvo Branco e liberou totalmente o tráfego da rodovia nestas quarta (20) e quinta-feira (20). A ideia é que a rota seja uma alternativa a quem necessita se deslocar entre o Sul do Estado e a região Serrana, diante da interdição total da Serra do Rio do Rastro, por conta da queda de uma barreira.

“O mais importante neste momento é a segurança de todos e por isso recomendamos a Serra do Corvo Branco, onde há mais condições viárias”, avalia Vieira.