Serra do Rio do Rastro será interditada amanhã, domingo para evento esportivo

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) comunicou que a Serra do Rio do Rastro, trecho da SC-390, entre Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, estará interditada na manhã do próximo domingo, dia 6.

O motivo da interdição é a realização de uma prova de ciclismo, informou a PMRv. O trecho da rodovia entre o KM 402,800 e KM 421 ficará bloqueado entre o horário das 5h30 até as 11h30.