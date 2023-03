Este fim de semana haverá um bloqueio na Serra do Rio do Rastro, SC-390, devido a um evento ciclístico. No domingo, dia 5, a rodovia será fechada das 5 horas até meio-dia.

Haverá dois pontos de bloqueio, sendo o primeiro no Centro de Lauro Müller, na Rua Henrique Lage, onde correrá a largada, e o outro na SC-390, em Bom Jardim da Serra, na altura do km 397, no acesso à Churrascaria Tropeiro (apenas referência).

Após isso, o trânsito será liberado normalmente.