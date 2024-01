Serra do Rio do Rastro fica Interditada Após Incidente com Queda de Barreira”

Após as chuvas, a Polícia Rodoviária informa que a Serra do Rio do Rastro está interditada devido a uma queda de barreira em 27/01/2024. Equipes da SIE (Secretaria de Infraestrutura do Estado) já estão se mobilizando para o local, e a interdição também ocorreu em frente ao posto.

PMR-COMANDO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

1ºBPMRv/2ªCIA/2ºPEL/3ºGP – POSTO 15 – LAURO MÜLLER/SC

Interdição da Serra do Rio do Rastro

Data: 27/012024

Hora: 20:00

Local: SC-390 km 413,500, (próximo ao Hotel Rio do Rastro).

Lauro Muller-SC

Devido às fortes chuvas, por voltas das 20:00, ocorreu queda de três barreiras na Serra do Rio do Rastro, ocasionando a sua interdição, haja vista que a maior delas obstruiu totalmente a via. Portanto, a Serra do Rio do Rastro segue interditada para o trânsito de pessoas e veículos.

