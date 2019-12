CONTA – GOTAS – Por Henrique Córdova

Um dia, ou outro…

Choro, com lágrimas precoces,

Às faces lívidas e melancólicas de teu desencanto;

Sorrio, depois, expondo brevemente os dentes alvos,

Ante o espelho transitório de teus azuis olhos lúcidos.

Envolvo-me na rede inteiriça,matriz de tua mente limpa,

Reflito teus pensamentos sem antecedente arquitetura,

Penduro-me com segurança em tua última frase inacabada,

Sem preocupar-me, um só minuto, com o seu infalível ponto final.

Observo, atento em teu andar, a dança discreta de teu belo corpo,

Ao som de todas as notas aladas das claras manhãs estivais.

Ouço tuas palavras, nem graves e nem agudas, mas lindas,

Que jorram suaves da fonte mais profunda de tua vida.

Sinto teu hálito perfumar a moldura envelhecida de minha face;

A tua inspiração renovar cada momento do ar que me circunda;

Teus ouvidos delicados acolherem meus tímidos e vacilantes sussurros,

Como se fossem receptáculos de longínquas mensagens oraculares.

Teus braços compassivos se abrem às infindas dores da humanidade;

Enlaçam com eufórica intensidade os cenários fugazes da alegria.

Um dia, ou outro, enfim, todo o teu corpo, em plena harmonia, exala felicidade

Que imprime, em meu descolorido ser a fina paisagem da paradisíaca cidade.