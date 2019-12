Messias – Por Henrique Córdova

Esperado,

Sob a luz de uma estrela solitária.

Em manjedoura forrada de palhas,

Nasceu o portador da mensagem redentora,

O peregrino do seu mundo,

O portador e revelador da verdade,

O criador do tempo e guardião da fé,

O mensageiro da eternidade e da esperança

A simplicidade do pequeno e natural abrigo,

Indicado, pelo astro guia, como destino de Reis,

Sementeira perfumada das essenciais florações,

Em guirlandas colocadas em todos os portais,

Elevou-se às alturas dos templos imemoriais.

Prostrados estão todos os homens de antes,

De agora e de sempre,

Em busca do magnânimo e necessário perdão.

Ele virá outras vezes,

Todos os dias,

Para redimir

Com cada palavra angular

Com cada verbo articular

Com cada verbete do amor,

Do dicionário humano e sagrado.

Ele estará

Em cada abraço fraternal,

Em cada gesto generoso

Em cada ato de justiça,

Ele virá,

E para sempre,

Ficará.