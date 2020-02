Pétalas virgens – Por Henrique Córdova

Não frutificaram as flores…

Faltaram-lhes os amores

Das abelhas às colmeias recolhidas,

Pelos fortes ventos e águas impelidas.

As flores prescindem da escuridão para amar.

Elas precisam da luz, para exibir a sua beleza,

Do calor do sol ardente e de seus raios difusos,

Nas manhãs primaveris e até o ressurgir do luar,

Para atrair mensageiros da criação e da realeza.

Não lhes cabe opção, nos momentos confusos,

Pela permanência virginal de cromática leveza.

As pétalas voam levemente e caem mortas,

Levadas pela suave brisa a beijar a fonte