Saulo Ramos e Celso de Mello – Por Henrique Córdova

É possível que poucos se lembrem do célebre advogado Saulo Ramos, que foi Ministro da Justiça no governo de Sarney. Ele, que advogava em São Paulo, admitiu em seu escritório o ex-Presidente, quando este pensava em abandonar as atividades políticas. Os fatos e suas circunstâncias, no entanto, determinaram o contrário e Sarney acabou sendo guindado à Presidência da República, com a morte de Tancredo Neves.

Numa demonstração de gratidão e acreditando no talento de Saulo Ramos, Sarney o levou para o seu Ministério, onde ele não decepcionou e exerceu com dignidade as suas funções. Mas, trago-o das páginas históricas da política brasileira, apenas para, com seu testemunho, embasar a minha crítica a um dispensável, descabido e inoportuno comentário político de um Ministro do STF a propósito de suposta convocação do povo para ir às ruas, por Bolsonaro, protestar contra a Corte Suprema e o Poder Legislativo, o que configuraria um inadmissível ataque à Democracia.

Esse mesmo Ministro, que costumo considerar “um senhor prolixo e anacrônico”, não tem credibilidade e nem respeitabilidade para dar lições políticas aos brasileiros. Tem, sim, a autoridade, que lhe confere o alto cargo, para proferir sentenças jurisdicionais que devemos cumprir e respeitar em função da autoridade emanada de seu cargo, sem apreciação do conteúdo das mesmas.

Esse Ministro, recentemente, em nome da autonomia dos poderes da República e do princípio do funcionamento harmônico dos mesmos, resolveu atacar o Presidente da República por considerar seu pedido de apoio ao povo que o elegeu uma ameaça ao regime democrático brasileiro, porque o Presidente teria instigado os futuros manifestantes a pronunciarem-se contra o STF e o Poder legislativo…

Em resumo, o Ministro Celso de Melo com seu palavrório empolado quis alçar-se à condição de paladino da Democracia… Pena que ninguém tenha dado ouvidos à trombeta ministerial…

Ela é um instrumento anacrônico e soa ridiculamente. Não foi sem razão que Saulo Ramos, quando interpelado sobre a qualidade do Juiz Celso de Melo, respondeu:

“Você é um Juiz de m…”