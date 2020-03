Marcas dos pés – Por Henrique Córdova

As marcas abandonadas na areia da praia remota,

Pelos teus distraídos, pequenos e delicados pés,

Nítidas, sequentes, regulares e deveras silentes,

Não denunciam o teu misterioso e secreto destino.

A imaginação escavou o coração e procurou, sôfrega,

A autora, certamente leve, do frio e intrigante legado

Enquanto as marolas murmurantes do oceano imenso

Não as lavassem e, assim, proscrevessem as histórias…

Doem as possibilidades encontradas e escrutinadas,

Como se agudos estilhaços de indefinível melancolia

Ferissem e flagelassem o mundo de almas inquietas.

Quando o sol, em cor de variações áureas,ali sorriu

E as luzes do universo manifestaram-se claramente

A olhos negros, do chão floresceu tua bela epifania