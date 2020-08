As chamas de agosto – Por Henrique Córdoava

Ainda hoje,

ferve e borbulha o sangue de outra era,

antecipando, sim, mais uma primavera,

com as cruéis e agônicas contorções de toda a terra,

despida das cores, envilecida pela fumaça da guerra.

Corações crepitam perdidos em florestas desfeitas,

sem os ouvirem, a fauna em fuga e a flora fanada.

Gemem as araucárias, vítimas das ultimas colheitas

que, de muitas outras, impossibilitará a queimada.

O verde, feito preto, enegrece as bocas do gado faminto,

para o qual se acendem as vorazes e irrefletidas chamas,

nas promessas breves de renascimento do pasto extinto.