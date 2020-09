Destino – Por Henrique Córdova

Foi?

Não é mais,

É como se nunca tivesse sido,

Senão, de geração em geração,

Cada vez menos.

É presença viva,

Viva e feliz, na memória dos agraciados com a bondade,

Duradoura, conforme a intensidade do amor infundido,

Fugaz, enquanto passagem incolor, sem perfume e fria.

É o paladino da luz e a vítima do fogo,

Da luz, que esmaece de geração em geração,

Na memória dos descendentes;

Vítimas do fogo, do fogo na memória dos que sofrem.

A cruel dor dos seus atos,

Que, alongados, permanecem.

Já não sente e não percebe,

Não goza e não sofre…

É sentido, é percebido;

Faz sofrer aos com quem foi feliz

E não podem gozar os que infelizes fez ,..