Serra do Corvo Branco vai ganhar Passarela de Vidro entre o vão das montanhas

Conserra conhece novo empreendimento turístico

A diretoria do Conselho de Turismo da Serra Catarinense – Conserra, foi convidada a conhecer nesta segunda-feira (17), o projeto de um dos maiores empreendimentos turísticos da Serra Catarinense. Em fase de implantação em Urubici, o equipamento deve entrar em operação plena por volta de 2022.

O empresário dono do negócio mantém reservadas informações e detalhes dos ambientes que estão sendo projetados. Situado nas encostas da Serra do Corvo Branco, o futuro equipamento será referência para a Serra Catarinense, segundo o presidente do Conserra, Eliseu Farias.

“Digo mais. Não há nada que se compare a este atrativo no Brasil. É bom podermos contar com pessoas com esta dedicação e foco no negócio”, comentou Eliseu Farias. O gerente de Infraestrutura da Santur, Renê Menezes, também acompanhou a visitação, junto com um técnico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, que monitora as intervenções.

A arquiteta responsável pelo projeto Dinah Marcia Nazari de Souza explicou que o projeto é tão inovador, que nenhuma árvore será suprimida durante a execução do empreendimento. Entre os atrativos como uma passarela de vidro com mais de 100 metros de comprimento, o projeto contempla cinema com realidade virtual, lojas, cafés, restaurantes, estacionamentos e heliponto.

Após a visitação, a diretoria do Conserra realizou reunião para tratar de assuntos como Intercambio Internacional com a Escola de Lausanne em Qualificação em Turismo e Hotelaria na Suíça e realização de um Seminário Regional de Turismo, dentre outras questões.

Com informações de Onéris Lopes

