Show aquático – Giovani Nunes anuncia lago de São Joaquim com fonte luminosa e rotativa em praça a ser revitalizada

O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes assinou na tarde desta última terça (05) o contrato com a Caixa Econômica Federal para a revitalização da Praça João Ribeiro, em frente à Igreja Matriz, contemplando a revitalização do lago e mais a readequação e ampliação da chamada Casinha do Papai Noel que irá se tornar mais uma central de apoio ao turista e atendimento para a imprensa.

Uma estrutura de vidro será projetada no envolto do novíssimo Centro de Apoio ao Turista onde será também construído banheiros, rampa de acesso e um novo layout.

Já o lago da igreja será revitalizado, ganhando um novo visual recoberto por um acabamento padronizado e uma uma estrutura com uma fonte luminosa e dançante com bicos giratórios, bicos gêisers e bico rabo de pavão com luzes neon, um verdadeiro show aquático.

“Esse melhoramento da praça vai ser fundamental para os turistas, nesse sentido, para verem, gostarem e decidirem voltar para o nosso município, pois teremos mais uma atratividade com uma praça revitalizada” Destacou a Vice-Prefeita Ana Melo

Além do mais, como parte da revitalização da praça, os banheiros públicos terão melhorias significativas e a concha acústica ganhará também uma grade de proteção, evitando o vandalismo e que pessoas invadam o local provocando danos ao patrimônio público.

“Essa é uma demanda de muito tempo, a própria população nos cobrava por esse embelezamento na parte turística da cidade. Um recurso que veio através de emenda da Deputada Carmen Zanotto com contrapartida do município de São Joaquim. A Praça João Ribeiro que já é uma referência na cidade ganhará agora mais esse embelezamento e precisamos continuar fazendo a manutenção do nosso patrimônio público, incentivando o turismo e dando qualidade de vida aos nossos visitantes, fazendo o bom uso do dinheiro público em ação da Comunidade” Finalizou o Prefeito Giovani Nunes