Carlos Moisés anuncia R$ 7,1 milhões para o primeiro lote de nova sinalização turística em Santa Catarina

O governador Carlos Moisés anunciou, nesta segunda-feira, 29, a liberação de R$ 7.184.978,25 para a execução da sinalização turística em cinco regiões. No ato de assinatura, realizado na Casa d’ Agronômica, em Florianópolis, estiveram presentes o secretário da Infraestrutura do Estado (SIE), Thiago Vieira, e o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Leandro “Mané” Ferrari.

A sinalização será executada pelo Governo do Estado inicialmente em cinco regiões turísticas: Caminho dos Canyons, Encantos do Sul, Caminhos do Contestado, Vale das Águas e Caminhos da Fronteira. A empresa vencedora da licitação é a SINASC, do município de Palhoça.

De acordo com Carlos Moisés, após a execução dessas sinalizações, novos processos licitatórios serão abertos para a contemplação das demais regiões turísticas. A expectativa, de acordo com o governador, é de que até o final de 2022 todo o território catarinense esteja sinalizado. Segundo o Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, Santa Catarina conta com 13 regiões turísticas.

“Conseguimos aprovar esse projeto com os técnicos da Infraestrutura e da Santur, sem despesas extras. Para isso, separamos R$ 20 milhões. Até 2022, devemos fazer a sinalização das demais regiões de Santa Catarina. Precisamos trabalhar em todas as frentes e, com isso, estamos também projetando o futuro do nosso estado”, destacou o governador.

Para o presidente da Santur, Leandro “Mané” Ferrari, o investimento em infraestrutura turística significará um fortalecimento ao setor, pois irá tornar as regiões mais acessíveis e, consequentemente, mais atrativas ao turista.

“Montamos um projeto que era um pleito de todo o trade turístico de Santa Catarina. Queremos que o turista catarinense e aquele que venha de fora do Estado chegue com segurança em todas as nossas regiões. É um projeto feito dentro de casa, por assim dizer, com técnicos da Santur e da Infraestrutura. Estamos dando um passo muito importante na estruturação turística e, com isso, tornando o acesso às nossas regiões mais atrativo e fácil”, destacou o presidente da Santur.

A empresa vencedora da licitação receberá da SIE a ordem de serviço para dar início à execução das obras de instalação das placas. O secretário de Infraestrutura do Estado, Thiago Vieira, reforçou também a economia de mais de quatro milhões de reais no processo licitatório em relação ao valor inicial de R$11 milhões previstos.

“O Governo do Estado finalizou a licitação dos cinco primeiros corredores turísticos com um processo bastante transparente. Desta forma, conseguimos uma economia de mais de R$ 4 milhões. Agora, a empresa vencedora irá realizar a ordem de serviço para começar as sinalizações deste projeto bastante robusto, com quase 20 milhões de reais reservados e, assim, que possamos ampliar a economia do turismo em Santa Catarina”, avaliou o secretário de Infraestrutura do Estado, Thiago Vieira.

Mais informações da Sinalização Turística

Valor de referência Lote 1 – R$ 3.223.555,10

Economia de 43% – R$ 1.834.995,37

Valor de referência Lote 2 – R$ 2.828.286,05

Economia de 32,8% – R$ 1.899.995,86

Valor de referência Lote 3 – R$ 5.296.347,00

Economia de 35% – R$ 3.449.987,01

Valor total: R$ 7.184.978,24

Total economizado: R$ 4.163.209,76

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur