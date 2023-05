Vem aí o 3° Encontro de carros antigos de São Joaquim de 15 a 16 de julho

O 3° encontro e carros antigos em São Joaquim, acontecerá nos dias 15 e 16 de julho de 2023, a partir das 8 horas da manhã reunirá diversos modelos de antigomobilismo. A praça dá igreja matriz de São Joaquim, será o centro de atenções dos amantes, admiradores e colecionadores de carros antigos. Se você é apaixonado por carros antigos? Então esta é a sua chance de expor seu veículo ou apenas apreciar autos especiais. A realização é do Clube de Antigos Belo Monte de São Joaquim, com apoio da Prefeitura Municipal de São Joaquim através da Secretaria de Turismo. As inscrições R$: 30 mais 1 kg de alimentos.

Haverá Food Trucks durante o evento.

O objetivo e trazer um efeito nostálgico e mágico pra cidade, onde os visitantes irão reviver momentos inesquecíveis com suas lembranças.

“Há aqueles que só admiram, outros que realizam o sonho em adquirir um. Existem também aqueles que carregam uma herança de família, e ainda os colecionadores de carros antigos. O veículo deixa de ser apenas um meio de locomoção e se torna uma paixão que ultrapassa gerações“.