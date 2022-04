São Joaquim terá a rua mais sinuosa do Mundo – curvas baterão o recorde de São Francisco na Califórnia

A Rua mais sinuosa do mundo, até presente momento, é a mágica “Lombard Street” no estado americano da Califórnia. A Lombard Street é um dos pontos de referência mais populares e famosos do planeta, contracenando as épicas produções dos grandes filmes de Hollywood. E Todos os anos, centenas de milhares de visitantes caminham ou dirigem por suas oito curvas íngremes e fechadas, o que deu-lhe o título da rua mais sinuosa do mundo.

Porém, São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, apresenta agora um ousadíssimo projeto que irá retirar este título da Califórnia, se tornando a Rua mais sinuosa do mundo e na área central da cidade.

Veja o vídeo:

A rua sinuosa irá tomar o espaço onde antes era uma escadaria em um local, anteriormente, denominado como belvedere. Os recursos para a realização da maior obra turística da história de São Joaquim provém, em sua grande parte, através de uma emenda parlamentar do Deputado João Amin e de recursos próprios da Prefeitura em um valor total de cerca R$ 3.435.523,34 em investimentos.

“A rua sinuosa vai ser de grande valor turístico para São Joaquim e para a Serra Catarinense, aonde vamos ter a rua mais sinuosa do mundo contando com 10 curvas. Durante a descida da rua, as pessoas poderão fazer o uso de uma escadaria para uma caminhada e descida de veículos. Ter um monumento eu amo São Joaquim, um balanço infinito, um pergolado, enfim, vai ter áreas de descanso e também vamos ter uma fonte com área para fotos. Então realmente, esta rua sinuosa vai ser um grande marco para o turismo de São Joaquim, vamos ter realmente um equipamento turístico para as pessoas passarem e aproveitarem cada vez mais a cidade. Sabemos que temos várias belezas naturais, mas nada como ter um atrativo na cidade. Agora com essa envergadura e com essa grande mídia, vamos entrar para o Guiness Book, o livro dos recordes como a rua mais sinuosa do mundo que vai deixar de ser na califórnia e passará a ser em São Joaquim.” Destacou o Prefeito Giovani Nunes.

A principio, a obra foi projetada com 9 curvas, foi posteriormente aumentada para 10, duas a mais que a lendária “Lombard Street” na Califórnia. Além do mais, a obra terá um imponente mirante para a cidade, balanço infinito, pergolado, uma nova escadaria para pedestres, fonte de água e o mais arrojado projeto paisagístico já realizado em São Joaquim. Os recursos já estão garantidos e o projeto deverá sair do papel muito em breve, se tornando a mais fantástica obra turística na área central de São Joaquim. Após a conclusão é só chamar o Guniness Book para anotar o primeiro recorde mundial da Serra Catarienense: “A Rua mais sinuosa do mundo” e provavelmente a mais charmosa também.

Veja as imagens: