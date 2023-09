VII Fenatruta é lançada ao pé da cascata Véu de Noiva com o som da violinista de São Joaquim

Foi no charme de Urubici e num dos cenários de maior beleza da Serra Catarinense, que foi anunciado nesta quarta-feira (30), a sétima edição do Festival Nacional da Truta (Fenatruta). Junto, o I Etnias da Serra, que contempla a cultura colonizadora da região. A programação do evento, acontece de 31 de agosto a 30 de setembro, em Urubici e Bom Retiro.

O lançamento da Fenatruta, aconteceu ao pé da cascata Véu de Noiva, para um público formado por empresários, imprensa, autoridades e convidados. Este ano, doze restaurantes aderiram ao evento que tem o objetivo de fomentar o turismo nesta época do ano.

Ao som de uma violinista de São Joaqui Suiani Elinis, os convidados da Fenatruta brindaram a abertura da programação que este ano, conta com diversos pratos da rica culinária regional e que valorizam produtos como trutas, uvas, mel e dentre outros, a maçã.

Quem optar por visitar Urubici ou Bom Retiro durante o festival poderá conferir de perto, os sabores e prazeres da gastronomia local. Mesa farta, doces extremamente saborosso, acompanhado por vinhos regionais reconhecidos pela sua qualidade, fazem parte dos atrativos do festival.

A prefeita de Urubici, Mariza Costa, disse que o sucesso da Fenatruta está associado à força da iniciativa privada e o apoio o poder público. “Somos parceiros de eventos como este que promovem a nossa gastronomia. E cada vez mais temos de envolver outros municípios, porque a truta é uma iguaria de diversos municípios e juntos, podemos fazer um festival maior e melhor”, declarou a prefeita.

A presidente da Pouserra – Associação das Pousadas e Hotéis de Urubici e Bom Retiro, Elisa de Liz, disse que as delícias à base de truta estão disponíveis nos bistrôs, cafés e restaurantes, onde o público tem a oportunidade de degustar pratos especialmente selecionados pelos chefs. Pelas estimativas dos últimos anos, em torno de 10 mil pessoas prestigiam o festival.

Fotos: Amures

Com informações: Oneris lopes