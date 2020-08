Era a única cidade sem infectados! Urupema registra o primeiro caso de COVID-19

A a gélida e pacata cidade de Urupema, no alto da Serra Catarinense, com um pouco mais de 2,4 mil habitantes, registrou nesta semana o primeiro caso confirmado de Coronavírus. Urupema foi destaque na mídia nacional, através do Fantástico como a única cidade de Santa Catarina que não havia registrado nenhum caso, porém esse tabu foi quebrado neste semana após a confirmação do primeiro caso no município.

Urupema havia adotado regras rígidas de isolamento, fechou os pontos turísticos até o dia 31 de Agosto, parou a divulgação do município, trancou algumas passagens com ônibus e máquinas, além de fazer barreiras sanitárias para medir a febre das pessoas que chegam na cidade.

Mesmo assim, ainda era visível algum tipo de aglomeração na praça principal de Urupema como de alguns turistas aventureiros, embora o turismo tenha sido encarado com outro olhos durante a pandemia.

Segundo informações, o primeiro caso se refere a um homem de 38 anos que fez o teste SWB (cotonete) na segunda-feira e resultou como positivo. A prefeitura emitiu um boletim informando sobre o primeiro caso confirmado nesta quarta (13) e mais dois casos suspeitos de pessoas que tiveram contato com o paciente positivado estão em isolamento domiciliar.