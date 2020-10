Governo discute nova redução de imposto sobre jogos eletrônicos no Brasil

Em publicação no Twitter nesta sexta-feira (9), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende reduzir imposto sobre jogos eletrônicos. Em agosto de 2019, o atual governo já havia assinado um decreto que diminuiu o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em videogames e acessórios fabricados no Brasil de 50% para 40%.

De acordo com o presidente da República, a ideia é diminuir as alíquotas de impostos sobre jogos eletrônicos de 40% para 30%, seguindo a redução feita no ano passado. No entanto, a publicação cita “jogos eletrônicos”, categoria que não foi afetada no decreto assinado pelo governo anteriormente, que influencia somente consoles, peças e acessórios fabricados no Brasil.

Jair Bolsonaro não deu mais detalhes sobre a possível redução dos impostos sobre os games, mas afirmou já ter conversado com o ministro da Economia Paulo Guedes sobre o assunto.

“Reconheço não ser o ideal, mas estamos avançando”, finalizou o presidente, se referindo à possível diminuição do IPI sobre jogos no Brasil. Isso porque atualmente tramita no Senado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede isenção de impostos a jogos e consoles de videogames produzidos no Brasil.

A PEC foi aprovada no Senado Federal em agosto de 2019 e, segundo o relator do projeto, o senador Telmário Mota, a ideia é proteger a indústria nacional de jogos e garantir que o mercado brasileiro deste setor continue em crescimento.

Em janeiro de 2020, o Senado Federal até cogitou a votação da PEC para fevereiro deste ano, mas acabou não acontecendo. O tema segue sem movimentação.

Fonte: Jair Bolsonaro (Twitter)