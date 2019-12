Tribo do Frio comemora 10 anos de existência em São Joaquim

Carreata reúne mais de 80 caminhões.

O grupo GTF (Tribo do Frio), foi fundado no ano de 2009, por caminhoneiros da cidade de São Joaquim, estes que são responsáveis pelo transporte do fruto proibido(maçã), para todo o Brasil.

No último sábado (28), foi realizada a festa em comemoração aos dez anos de existência do grupo, este ano com a presença do recém formado grupo de mulheres, esposas, namoradas e filhas de caminhoneiros, denominado Cristais.

A programação iniciou com missa na igreja matriz de São Joaquim, em seguida houve a benção aos caminhões e a carreata com destino ao CTG Minuano Catarinense, local em que aconteceu a confraternização dos caminhoneiros e familiares.

De puxa fila da carreata um caminhão perkins das antigas, levou as imagens dos padroeiros dos caminhoneiros, São Cristóvão e Nossa Senhora Aparecida.