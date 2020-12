Teleconsulta garante segurança diante do agravamento dos casos de covid-19 em SC

Confira 8 medidas preventivas listadas pelo Ministério da Saúde

Santa Catarina vive o seu pior momento desde o início da pandemia por covid-19, tendo 15 das 16 regiões classificadas em risco gravíssimo. A semana começou com o governo estadual informando que 13 hospitais estão sem vagas para receber pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O Estado já registra mais de 396 mil casos, sendo que a doença já matou 4 mil catarinenses. Esses dados reforçam a necessidade de ampliação dos cuidados preventivos. O primeiro deles é, sendo possível, ficar em casa.

O Ministério da Saúde lista uma série de recomendações para a população se proteger da covida-19. No caso de suspeita da doença, a orientação é isolar-se das outras pessoas, buscando orientação pelos canais on-line. Ou seja, deve-se evitar a ida ao pronto socorro ou ambientes hospitalares, para não sobrecarregar o sistema de saúde. Ainda, assim evita-se que contamine outras pessoas (caso esteja mesmo com covid-19) ou seja contaminado por coronavírus ou outros vírus circulantes nesses ambientes.

Por exemplo, diante dessas recomendações, a Fundação Celesc de Seguridade Social (CELOS) passou a oferecer serviço de videoconsulta por meio de parceria com a Unimed SC, com atendimentos em ortopedia, clínica geral, cardiologia e pediatria. Os usuários do Plano Celos Saúde podem agendar consulta pela clínica digital pelo WhatsApp (47) 99234 -2021 ou pelo telefone (47) 3441-0735. Se o médico avaliar que é necessário algum exame ou atendimento específico, ele dará todas as orientações.

Confira 8 orientações preventivas indicadas pelo Ministério da Saúde:

1) Ficar em casa, mas, caso precise sair, use sempre máscara.

2) Evitar a circulação desnecessária em locais de movimentação e, caso isso não seja possível, manter distância mínima de um metro entre as pessoas.

3) Manter distância mínima de um metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social.

4) Evitar abraços, beijos e apertos de mãos.

5) Lavar as mãos com frequência até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.

6) Higienizar com frequência celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados seguidamente.

7) Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.

8) Em caso de suspeita da doença, isole-se das outras pessoas, buscando orientação pelos canais on-line.

Por Dina de Freitas