São Joaquim ganha mais um Médico o Dr. Bruno Proença Nunes “Quero ajudar o povo de São Joaquim a cidade que eu nasci”

Na última sexta-feira (11), em Santa Maria no Rio Grande do Sul, tornou-se médico o jovem Dr. Bruno Proença Nunes, 23 anos, natural de São Joaquim, ele que é filho de Volnei Nunes e Rita Proença Nunes, e já está pronto para atuar em sua cidade Natal São Joaquim. Em entrevista ao São Joaquim Online o Dr. Bruno relata um pouco sobre sua trajetória na medicina e sobre a vontade de poder atender a população Joaquinense com sua vocação.

Quando começou o sonho ou desejo por se tornar médico: o que mais te inspira na medicina?

Dr. Bruno Proença Nunes: Eu escolhi a medicina já desde muito novo, na questão do desejo de ajudar o próximo, e sempre me admirou muito na medicina a questão de que com as tuas próprias mãos com o teu próprio trabalho, poder curar as pessoas poder proporcionar saúdes pra elas e isso foi sempre o que mais me cativou na medicina e quero ajudar o povo de São Joaquim a cidade que eu nasci e cresci, que me proporcionou tudo de bom. Então é uma das formas para conseguir retribuir um pouco de tudo o que veio pra mim também.

Fale um pouco sobre sua trajetória na medicina:

Dr. Bruno Proença Nunes: Tudo começou em Fevereiro de 2014 quando recebi a notícia da aprovação para medicina para a Universidade Franciscana em Santa Maria no Rio Grande do Sul, e na mesma semana eu já fui as pressas de mudança pra lá na qual já iniciaram as aulas. Fiquei lá desde Fevereiro de 2014 até Dezembro de 2020, onde conclui 6 anos de curso. Foi muito bom o tempo que passei de estudos, não tive dificuldades de adaptação, o povo os meus colegas foram todos muito acolhedores. Os primeiros anos são os que a gente sente mais “choque” porque a gente sai do ensino médio onde estuda de tudo um pouco e entra no ensino da medicina então os primeiros anos foram os mais difíceis para questão do estudo, mas depois a cada ano foi ficando mais fácil.

Quais são seus planos profissionais, pretende atuar medicina em São Joaquim:

Dr. Bruno Proença Nunes: Agora nos meses de Janeiro e Fevereiro irei fazer plantões em São Joaquim, atender a população, e em Março irei fazer as provas de residência de especialização, e se acaso passar em algumas dessas provas iniciarei a residência de especialização.

Como foi o último ano de curso em meio a pandemia e a colação de grau atípica:

Dr. Bruno Proença Nunes: A Faculdade fez todo o possível pra tentar ser presencial durante a pandemia, relutou bastantes em ser online, mas acabou que no final teve que ser online em virtude da situação de casos da Covid na cidade. A formatura foi online, que até aconteceu sexta dia 11 de Dezembro e foi muito emocionante, cada formando estavam com seus pais e eu passei com meus pais em Santa Maria, e estavam todos vestidos a rigor com beca e tudo mais. A coordenação e os professores estiveram na faculdade na reitoria onde foi iniciado a transmição e depois cada formando estava na sua casa online na formatura, ela foi transmitida pelo Youtube e teve um momento que chegou a quase mil pessoas assistindo ao mesmo tempo e foi bem legal e bem emocionante com vídeos e todo mundo gostou bastante.

Agradecimentos

Dr. Bruno Proença Nunes: Queria agradecer ao meu pai, a minha mãe e ao meu irmão pelo apoio que me deram sempre, e dizer que essa vitória não é só minha é deles também. Agradecer aos meus amigos e agradecer ao São Joaquim Online pelo espaço, muito obrigado.

Os médicos são verdadeiros heróis da vida real. A carreira escolhida pelo Dr. Bruno tem se tornado cada vez mais indispensável na vida de todo ser humano, seja para prevenir, estudar, tratar ou encontrar a cura de doenças graves. Muito sucesso Dr. Bruno que possa através desta linda vocação a fazer diferença na vida das pessoas.

Por Redação Agência de Notícias São Joaquim Online