Dia dos Namorados – Vinícola Suzin

O dia mais aguardado para os apaixonados está chegando: 12 de junho. Dia dos Namorados.

Esta data merece uma celebração especial e nada como um vinho para aquecer este friozinho do outono.

Independentemente do tipo de casal, sempre temos uma opção que agrada ao paladar.

Espumante para celebrar

Nosso Espumante Brut Rosé é versátil e delicado, ótimo para a entrada e pode ser saboreado durante toda a refeição. Harmoniza com queijos, frutos do mar, risotos ou o que tiver vontade!

Sauvignon Blanc para quem curte vinho branco

Variedade muito bem adaptada ao terroir joaquinense é um vinho leve, com acidez agradável frescor. Vai bem com saladas, frutos do mar e truta. A Suzin conta com 2 rótulos: Alecrim branco e o Suzin Sauvignon Blanc.

Pinot Noir para quem está iniciando

Para quem não curte vinhos encorpados, o Pinot é perfeito. Leve, delicado ao paladar vai bem com queijos, aperitivos, hambúrguer, uma bela pizza e nossa tradicional paçoca de pinhão.

Cabernet Sauvignon e Merlot versáteis

Dois tintos versáteis, um pouco mais encorpados, que harmonizam perfeitamente uma bela tábua de frios com queijo serrano, copa, salame, castanhas, etc; carne de gado, risotos e massas com molho vermelho.

Com essas dicas fica mais fácil agradar seu par.

Desejamos um Feliz dia dos Namorados!

