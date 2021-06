Estado e consórcios municipais dão mais um passo para implantação de usinas de asfalto

O Governo do Estado deu mais um passo importante para a implantação de usinas de asfalto em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) está realizando reuniões com os consórcios municipais para apresentação do Plano de Trabalho, com o objetivo de padronizar os procedimentos, com espaço para adequações levando em conta as características e necessidades de cada região.

Nesta quinta-feira, 10, o projeto foi apresentado para a Associação Municípios Região de Laguna (Amurel), Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento da Região do Vale do Rio Mampituba e Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (Conder).

A instalação de usinas de asfalto faz parte da estratégia do Governo do Estado para melhorar as condições das estradas municipais, em parceria com consórcios e prefeituras. O plano foi elaborado em parceria com a Casa Civil do Estado.

De acordo com o secretário da Infraestrutura, Thiago Vieira, as usinas tornarão mais ágeis e de qualidade a manutenção das vias públicas, “O governador Carlos Moisés assegurou os recursos e agora estamos trabalhando para iniciar o processo e fornecer os equipamentos e insumos para a operação e instalação das usinas no Estado”, afirmou.

Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade