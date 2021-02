Internet segura: como prevenir crimes contra crianças e adolescentes na web

Em meio à pandemia, as crianças estão ainda mais vulneráveis aos perigos da web e é preciso que pais, mães e responsáveis estejam atentos para manter seus filhos seguros on-line. No programa Entrevista da Semana, o Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância de Juventude, Promotor de Justiça João Luiz de Carvalho Botega, alerta sobre segurança na internet.Confira!

Ouça a Entrevista da Semana com o Promotor de Justiça João Luiz de Carvalho Botega.

Podcasts – As entrevistas da rádio em formato podcast também são disponibilizadas nas plataformas Spotify e Apple. Clique aqui e acesse.

