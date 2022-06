Final a 8 da Taça de Portugal de Basquetebol

No próximo dia 6 de Maio, o Complexo Desportivo de Albufeira vai acolher um evento que muitos adeptos do desporto português esperam há muito tempo – a Final a 8 da Taça de Portugal do basquetebol masculino. Durará até domingo, 8 de Maio, e determinará a mais forte das oito equipas que participam no torneio.

Final a 8 da Taça de Portugal: como vai ser?

O torneio Final a 8 começará na sexta-feira, 6 de maio. As equipas que participam são:

Imortal Basket Clube;

SL Benfica;

FC Porto;

Sporting;

UD Oliveirense;

Ovarense;

Vitória Sport Clube;

Illiabum Clube.

O primeiro jogo terá lugar no dia 6 de Maio, pelas 11h00, onde se encontrarão o Imortal Basket Clube e o Sporting. Um pouco mais tarde, terá lugar o segundo o jogo entre Oliveirense e FC Porto. Às 17h00, o torneio prossegue com um jogo entre SL Benfica e o Ovarense, e o dia termina com um jogo entre o Vitória Sport Clube e o Illiabum Clube que irá ter lugar às 20h00.

No sábado, os adeptos do desporto poderão assistir às meias-finais entre os vencedores dos jogos iniciais. O primeiro deles acontecerá às 17h, o segundo às 19h30. No domingo, 8 de maio, acontecerá o jogo final, com início marcado para as 18h00.

De acrescentar que a Câmara Municipal de Albufeira e a Federação Portuguesa de Basquetbol aprovaram que todos os adeptos poderão assistir aos jogos do torneio da Final a 8 de forma gratuita.

