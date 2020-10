Jornalista catarinense lança obra literária infantil

Led, o cão da raça yorkshire com tamanho além do padrão e um medo maior que ele, é a estrela do livro “Led e o Monstro Zork”, escrito pela também jornalista Adriana Krauss. A aventura do medroso Led já estava encaminhada pela autoria há algo tempo, aguardando apenas pelos capítulos finais. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o mundo parou, mas Adriana acelerou.

“O projeto de lançar um livro é antigo, já tinha até duas obras em andamento. Foi durante a pandemia que percebi que a história de Led estava ali, pronta e com potencial. Logo “Led e o Monstro Zork” surgiu, conta Adriana, que carrega o amor pela literatura há anos, mas teve esse sonho impulsionado após a maternidade. “Com a chegada das minhas duas meninas entendi ainda mais a importância da leitura para as crianças que, além de levar diversão, estimula a imaginação, amplia a visão de mundo, aumenta o poder da argumentação, e muito mais. Espero que a história do Led tenha esse impacto para o público infantil, florescendo cada vez mais a criatividade e o amor pela leitura”, completa. A obra já está disponível para pré-venda no site www.designeditora.com.br/led.

Eternizado nas páginas dessa história, a inspiração da escritora foi o seu eterno companheiro Led, adotado por ela quando pequeno. Apesar do tamanho além do padrão para a raça de pequeno porte, Led tinha muito medo. “Percebi que ele era grande, atrapalhado e medroso, mas era único. Sua história merecia ser compartilhada”, compartilha a autora. Na obra, Roberta, sua humana, costuma acalmá-lo sempre que ele sonha com o tal monstro Zork, assim como Adriana cuidava de Led.

As ilustrações de “Led e o Monstro Zork” ficaram por conta do ilustrador Gabriel Nemer Neves, que colocou nas páginas cada detalhe sobre a origem do nome de Led, a criatividade de seus amigos caninos imaginando como seria o tal monstro e, ao fim, o surpreendente encontro tão aguardado com o monstro Zork.

Sobre a autora

Na infância, Adriana Krauss sempre foi uma menina apaixonada por leitura, leu tanto que cresceu com ideias que lhe deram rumos para novas obras literárias. Para se dedicar aos diplomas de Letras e Comunicação Social com ênfase em Jornalismo, ela precisou deixar os planos literários para depois, mas sem abandonar a leitura em nenhum momento. Cresceu em altura e no espaço que ocupa no mundo. Hoje é jornalista reconhecida em Santa Catarina com marco no jornalismo nacional, mãe de duas meninas e agora, enfim, autora de sua primeira obra literária infantil. Por trás de um sorriso contagiante e a vontade de conhecer gente e compartilhar histórias está Adriana Krauss.