Palmeiras x Inter de Limeira: faça suas apostas online!

Acompanhe a saga do Verdão no Campeonato Paulista e aproveite para fazer sua aposta

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira (8) pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2023. O Verdão é o líder geral da competição e o único que ainda não foi derrotado. Além disso, o time de Abel Ferreira ganhou um belo gás para a temporada após vencer o Flamengo pela final da Supercopa e o Santos no Clássico da Saudade.

Horário e local da partida

O confronto Palmeiras x Inter de Limeira acontece nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Onde assistir Palmeiras x Inter de Limeira

A transmissão do jogo Palmeiras x Inter de Limeira será realizada pelo Youtube do Paulistão, de maneira gratuita. Além disso, o streaming Paulistão Play e o canal pay-per-view Premiere também passarão a partida.

Últimos resultados

Como dito anteriormente, o Palmeiras ainda não perdeu nesta temporada. Além disso, conseguiu resultados expressivos nos últimos dois jogos, vencendo o Flamengo na final da Supercopa e o Clássico da Saudade contra o Santos pelo Paulistão.

Já a Inter de Limeira conquistou dois resultados importantes contra Portuguesa e Ituano, que animaram a equipe que agora caminha rumo à classificação no grupo A.

Palpites para a partida

Para a partida entre Palmeiras e Inter de Limeira, o Verdão é favorito. Isso porque, joga em casa e tem uma equipe muito mais qualificada. Porém, é preciso saber que o time do interior é casca dura. A Inter já arrancou um empate contra o Corinthians e sofreu apenas quatro gols no campeonato.

Até por isso, caso você queira fazer a sua aposta nesse confronto, é importante observar que, excluindo a primeira rodada, todos os jogos da Inter de Limeira terminaram com menos de dois gols na partida. Isso mostra que o sistema defensivo está sólido e pode complicar o ataque alviverde.

