Quais os times mais prováveis de se classificarem para Libertadores 2024?

Todo a temporada, já em seu final, é expectável poder se ter acesso aos resultados e estatísticas apresentados pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. Através de seus cálculos pormenorizados, mas também tendo em consideração resultados históricos, é possível determinar quais as chances de vitória no Brasileirão Série A, rebaixamento, mas também quais os times mais prováveis de se classificarem para a próxima Copa Libertadores.

Sendo que tanto Bragantino como o próprio líder Botafogo têm probabilidades bem acima de 90% para atingirem esse objetivo importante, iremos analisar com maior detalhe as probabilidades dos times que estão imediatamente abaixo. Por exemplo, será que Flamengo, Palmeiras ou Atlético-PR poderão desiludir e não conseguir essa tão desejada qualificação? Pelo menos segundo os dados de Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, as probabilidades estão a favor desses times.

Flamengo, Palmeiras e Atlético PR com chances acima de 70%

Mesmo que a luta pelo título esteja muito complicada – visto que Botafogo está com uma vantagem pontual significativa – o segundo objetivo dos principais times brasileiros deverá estar centrado na qualificação para a próxima Libertadores 2024. Ora, analisando as estatísticas avançadas pela premiada UFMG, tanto Flamengo como Palmeiras têm uma probabilidade acima de 80% para se poderem classificar para essa próxima Copa Libertadores.

Um pouco mais abaixo podemos encontrar o surpreendente Atlético-PR, que está com uma chance acima de 70% e poderá retornar assim à Libertadores, para a alegria de sua torcida. Será importante também não ignorar as probabilidades positivas do time do Grêmio conseguir essa qualificação. A própria UFMG, tendo em conta sua pontuação atual, avança com um porcentual próximo de 60% para que Grêmio garanta uma das poucas vagas para a Copa Libertadores do próximo ano.

Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense ainda podem chegar?

Sabendo que pelo menos um ou dois desses times corre o risco grande de não se classificar, a verdade é que Atlético Mineiro, desses três times mencionados, é o que registra um maior porcentual, calculado pela UFMG. Na verdade, sua chance indicada está acima de 50%, pelo que a recuperação do Atlético Mineiro tem sido surpreendente nas últimas rodadas. Assim, vitórias inesperadas contra o Bragantino e o time de Palmeiras, de Abel Ferreira, levou a que o time de Hulk e Paulinho possam ainda sonhar com uma nova qualificação para a Copa Libertadores. Ainda que, perante as estatísticas que estão sendo apresentadas nesse momento, se trata de praticamente uma moeda ao ar.

Por outro lado, e já com probabilidades bastante abaixo, se encontram o time do Fortaleza, com 19% de chance e também ainda o time competente do Fluminense, com 33,8%. Ou seja, é de esperar que, até bem perto da última rodada, o time do Flu possa estar lutando para mais uma qualificação para a Copa Libertadores, tendo já demonstrando qualidade no seu elenco para isso. No que toca ao time do Fortaleza, com uma temporada surpreendente na Copa Sul-Americana, onde atingiu a final, tudo poderá ser ainda possível. As odds estão ao rubro para o Brasileirão ainda: https://sportsbet.io/pt/sports/soccer/brazil/brasileiro-serie-a/matches.