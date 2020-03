Vindima de Altitude segunda noite atraiu até estrangeiros para São Joaquim

O Festival da 7ª Vindima de Altitude foi recheada de eventos em seu segundo dia em São Joaquim.

Com 16 vinícolas participantes com estandes montados no Centro de Eventos Paroquial servindo os mais impressionantes Vinhos Finos de Altitude, o evento contou com um grande número de pessoas e atraiu até mesmo estrangeiros como um casal do Equador, moradores da cidade de Quito e também um casal de Frankfurt na Alemanha que degustaram e deram as notas paras os Vinhos do Festival, além de estrangeiros a Vindima atraiu uma considerável quantidade de visitantes de diversas partes do Brasil, sem dúvida um dos eventos mais importantes da Serra Catarinense.

Entre as atrações a graciosidade do Balé Dinâmico, o talento do Gymnopeduo, a musicalidade do Tri Trevo e para fechar a sonoridade dos irmãos Seiferts ambientando a segunda noite para os participantes da 7ª Vindima de Altitude.

Veja as Imagens:

Clique nas imagens para abrir a galeria