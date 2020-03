Grupo de Balé Dinâmico encantou público durante a 7ª Vindima de Altitude em São Joaquim

O Centro Educacional Dinâmico, há mais de 30 anos atuando na área da Educação, atende alunos do Berçário ao Ensino Médio, cuja missão é oferecer um ensino de excelência e proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem, disponibilizando atividades extracurriculares como o Balé.

A Grupo de BALÉ DINÂMICO sob direção da Coreógrafa Maria Flores conta com mais de 50 bailarinas, dividido nas categorias Baby, Infantil e Juvenil. Tem como objetivo melhorar o bem estar físico e emocional das crianças e pré-adolescentes, favorecendo a criatividade, a musicalidade e o trabalho em grupo.

Participam de Festivais de Dança e vêm se destacando com muito êxito e veemência. Fizeram parte das apresentações da Vindima 2020:

1) Categoria Infantil com a coreografia UM MUNDO BEM MELHOR: Obra da coreógrafa Maria Flores, interpretada pelas bailarinas, Samantha, Lunah, Thamyta, Ana Carolina e Letícia, tem o intuito de despertar a solidariedade e o altruísmo que existe em cada um de nós, despertando e sensibilizando as pessoas de que somos responsáveis pela construção de um mundo melhor;

2) Categoria Juvenil com a coreografia REI DO SHOW: Obra da coreógrafa Maria Flores, interpretada pelos bailarinos: Nicoly, Lyvia, Emily, Evelyn, Lucas, Ana Júlia, Leandra, Gabrielle e Ayris Trata-se de um musical sobre o filme “O Rei do Show”. O mix de 3 músicas, fala de amor, superação e aceitação. Enfatizando que todos são especiais e que se deve respeitar as diferenças.

3) Coreografia SOMEONE YOU LOVED: Obra da coreógrafa Maria Flores. Interpretada pelo bailarino LUCAS SILVA KOCH, cujo objetivo principal é despertar de forma natural e espontânea, as manifestações expressivas de cada bailarino, trabalhando a expressão corporal, estimulando a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na integração social.