Empório e Ristorante Toscano apresentam o Vinho “Gio” a primeira Varietal Syrah da Altitude produzido pela Villaggio Bassetti

O Empório Toscano e o Ristorante Toscano já apresentam, de forma exclusiva, o novíssimo vinho “Gio” que será lançado na próxima semana pela Villaggio Bassetti, sendo uma das mais ousadas e categóricas apostas para o mercado e que promete trazer muitos prêmios para os Vinhos de Altitude.

Essa é a primeira varietal de Syrah produzida no gélido terroir de São Joaquim, é uma aposta fundamental que deu certo em grandes regiões produtoras de vinhos como a Austrália e o sul da França e, que agora, se mostra promissor também na Altitude Catarinense.

“Utilizamos uma enxertia da Syrah nas videiras de Pinot noir desde 2017 e o resultado foi excelente. Essa é uma experiência nova e tenho certeza que renderá ótimos resultados. O Vinho tem 1 ano de barrica de carvalho francês e está pronto para trazer muitos prêmios para a altitude” Destacou o proprietário da Vinícola Eduardo Bassetti.

O Vinho recebeu o nome de “Gio” nem homenagem a filha Giovana e já está disponível no Empório Toscano e no Ristorante Toscano no centro de São Joaquim.

Gio – Villagio Bassetti

Um Vinho Ousado, vermelho Borgonha, carrega muita fruta vermelha com toques de carvalho americano na medida para revelar um vinho elegante e moderno, sendo a expressão e a tipicidade da Altitude Catarinense.

Onde encontrar:

Empório Toscano: Rua Agrippa de Castro, 326 – Centro de São Joaquim – Fone / Whatsapp (49) 99146-8255

Ristorante Toscano: Rua Lauro Müller 316, SL-01 – Centro de São Joaquim – Fone / Whatsapp (49) 9 9137.9288